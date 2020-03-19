Yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındı - MERSİN
- Yangından görüntüler - İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları Mersin 'de yangında dumandan etkilenen kişi tedavi altına alındıMERSİN (AA) - Mersin 'in Tarsus ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastanede tedavi altına alındıYeşilyurt Mahallesi 4401 Sokak'ta Bedriye Babutçu'ya ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.Evde dumandan etkilenen kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım