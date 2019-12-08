Yangında can pazarı...Balkona perde bağlayarak aşağıya inmeye çalıştılar

-Yangın merdiveninden inen ve birbirlerine sarılan Suriyeliler

-İtfaiye araçlarından detay

-Meraklı vatandaşlardan detay

-Yangından kurtarılan Surileyi anne ve battaniyeye sarılı bebeğinden detay

-İtfaiye ekipleri ile elektrik şirketi ekiplerinden detay

-Suriyelilerin balkona bağladığı tül perdeden detay

-Sokak levhasından detay



( KAYSERİ )- Perde ile değil itfaiye merdiveni ile kurtuldular- 7 kişilik Suriyeli aile yangından kurtulmak için balkona perde bağlayarak aşağı inmeye çalıştı- Suriyeli aileyi olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri balkondan tahliye etti KAYSERİ



- Kayseri'de çıkan yangında 7 kişilik Suriyeli aile alevlerden kurtulabilmek için balkon demirlerine bağladıkları tül perde ile inmeye çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, aileyi itfaiye merdiveni ile tahliye etti. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta bulunan Tren Apartmanı'nın birinci katında kalan Suriyeli ailenin ısınmak için yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Kısa sürede daireyi kaplayan yangından üst kata kaçan aile fertleri dumandan etkilendi. Dumanın tüm apartmanı kaplaması nedeniyle paniğe kapılan 7 kişilik Suriyeli aile balkon demirine tül perde bağlayarak aşağı inmeye çalıştı. Yapılan ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangından kaçarken hayatlarını riske atacak olan Suriyeli aileyi itfaiye merdiveni yardımı ile balkondan tahliye etti. Yangın merdiveni ile kurtarılan Suriyeliler birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrasında tamamen söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangın ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.



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