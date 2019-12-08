Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Yangında can pazarı...Balkona perde bağlayarak aşağıya inmeye çalıştılar

Yangında can pazarı...Balkona perde bağlayarak aşağıya inmeye çalıştılar

Yangın merdiveni ile tahliye edilen Suriyeliler, balkona bağlanan tül perde

İtfaiye Merdiveni Sarılar Bild Şili 

-Yangın merdiveninden inen ve birbirlerine sarılan Suriyeliler
-İtfaiye araçlarından detay
-Meraklı vatandaşlardan detay
-Yangından kurtarılan Surileyi anne ve battaniyeye sarılı bebeğinden detay
-İtfaiye ekipleri ile elektrik şirketi ekiplerinden detay
-Suriyelilerin balkona bağladığı tül perdeden detay
-Sokak levhasından detay

( KAYSERİ )- Perde ile değil itfaiye merdiveni ile kurtuldular- 7 kişilik Suriyeli aile yangından kurtulmak için balkona perde bağlayarak aşağı inmeye çalıştı- Suriyeli aileyi olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri balkondan tahliye etti KAYSERİ

- Kayseri'de çıkan yangında 7 kişilik Suriyeli aile alevlerden kurtulabilmek için balkon demirlerine bağladıkları tül perde ile inmeye çalıştı. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, aileyi itfaiye merdiveni ile tahliye etti. Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Plevne Mahallesi 3540. Sokak'ta bulunan Tren Apartmanı'nın birinci katında kalan Suriyeli ailenin ısınmak için yaktığı sobadan sıçrayan kıvılcımlar, yangına neden oldu. Kısa sürede daireyi kaplayan yangından üst kata kaçan aile fertleri dumandan etkilendi. Dumanın tüm apartmanı kaplaması nedeniyle paniğe kapılan 7 kişilik Suriyeli aile balkon demirine tül perde bağlayarak aşağı inmeye çalıştı. Yapılan ihbar sonrasında kısa sürede olay yerine gelen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangından kaçarken hayatlarını riske atacak olan Suriyeli aileyi itfaiye merdiveni yardımı ile balkondan tahliye etti. Yangın merdiveni ile kurtarılan Suriyeliler birbirlerini sarılarak teselli etmeye çalıştı. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışması sonrasında tamamen söndürülürken, daire kullanılamaz hale geldi. Yetkililer, yangın ile ilgili olarak işlem başlatıldığını bildirdi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Yeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa OlduYeşil Yumurtlayan Tavuk Karaborsa Oldu
Başkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele GeçirildiBaşkentte Sahte İçki Üretiminde Kullanılan 24 Ton Etil Alkol Ele Geçirildi
Ceren Özdemirin Son GörüntüleriCeren Özdemirin Son Görüntüleri
Sudan'da Korkunç Patlama!Sudan'da Korkunç Patlama!
Tır İle Otomobil Çarpıştı, Biri Bebek 3 ÖlüTır İle Otomobil Çarpıştı, Biri Bebek 3 Ölü
Para Ve Altınları okuyayım, Bereketlensin Diyerek ÇaldılarPara Ve Altınları okuyayım, Bereketlensin Diyerek Çaldılar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı