Yangına giderken fenalaşıp kaza yapan itfaiye eri yaşam savaşını kaybetti

-cenazenin çıkarılması ve araca konulması,

-hayatını kaybeden Balaban'ın fotoğrafı,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te bir yangına müdahaleye giderken direksiyon başında rahatsızlanarak kaza yapan Ömer Balaban isimli itfaiye eri kaldırıldığı hastanede iki gün sonra hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza geçtiğimiz Perşembe günü 3. Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. İddiaya göre sabah erken saatlerde burada bir yangına müdahaleye giden Ömer Balaban (35) idaresindeki 27 C 3709 plakalı itfaiye aracı sürücünün direksiyon başında rahatsızlanması sonucu önce ağaçlara, sonra da bir duvara çarparak kaza yaptı. Kaza sonucu Balaban beyin kanaması geçirerek ağır yaralanırken araçtaki itfaiye amiri ise hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan evli ve 4 çocuk babası Balaban dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Balaban’ın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (SVY-SD-

