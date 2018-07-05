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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yangın sonrası korkunç manzara

Yangın sonrası korkunç manzara

Yangın sonrası küle dönen tepeler

İtfaiye Aracı Ormanlı İtfaiye Eri Helikopter Yangına Müdahale 

-Bölgedeki vatandaşlar röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Bodrum’da öğle saatlerinde çıkan yangın 4 saatte güçlükle kontrol altına alındı. Yangın sonrasında yeşil çam ağaçlarının olduğu tepenin küle döndüğü görüldü.
Ortakent-Yalıkavak yolu üzerinde bulunan makilik ve otluk alanda henüz nedeni bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangın 4 saatte kontrol altına alındı.Ormanlık alana da sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Onlarca dönüm arazinin yandığı bölge siyaha büründü. Yangına havadan 2 uçak, 6 helikopter ve çok sayıda itfaiye aracıyla müdahale edildi. Çevrede bulunan vatandaşlar da hortumlarla yangına müdahale etti. Vatandaşlar gözyaşlarına boğuldu Evinin yakınına kadar gelen yangın nedeniyle korku dolu anlar yaşayan ev sahibi gözyaşlarına boğuldu. Bahçede bulunan ve yoğun dumandan etkilenen bir köpek ise vatandaşlar tarafından kurtarıldı. İlçenin büyük bir bölümü duman altında kalırken, şuana kadar yaklaşık 15 hektar tarım ve ormanlık alanın kül oldu.Yangının bulunduğu bölgede bulunan evler ise tahliye edildi. Yerleşim yerlerine 5 metre kadar yaklaşan alevler söndürüldü bölgede soğutma çalışmaları başladı.
Öte yandan 1 itfaiye eri ve bir çok vatandaş dumandan etkilendi. Bölgede bekleyen 112 ekipleri itfaiye erine ve vatandaşlara müdahale etti. Yangın soğutma çalışmaları sürüyor.
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