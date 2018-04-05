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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yangın fabrikayı küle çevirdi

Yangın fabrikayı küle çevirdi

Olay yerinden görüntü

İlk Müdahale Fabrika Ambalaj Fabrikası Sağlık Ekipleri Yangına Müdahale 

-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Fabrikayı saran alevler
-TOMA’nın alevlere müdahalesi
-Genel ve detay görüntüler

( DİYARBAKIR )- Kısa sürede büyüyen alevler fabrikayı yuttu DİYARBAKIR

- Diyarbakır OSB’de bir kağıt ambalaj üreten tesisin depolama alanında çıkan yangın fabrikayı küle çevirdi. Soğutma çalışmaları devam eden yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastanede tedavi altına alındı. Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir kağıt ve ambalaj fabrikasında çıkan yangında dumandan etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Alınan bilgiye göre, Diyarbakır-Elazığ karayolunun 23. kilometresindeki Diyarbakır OSB'nin birinci etabında yer alan kağıt ve ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını söndüremeyen çalışanlar, itfaiyeye haber verdi. Olayın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi. Dumandan etkilendiği belirtilen 8 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın söndürülemeyince yangına müdahale etmesi için Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) çağrıldı. Fabrikada süren yangın kontrol altına alınırken, olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın sonrası fabrika adeta küle döndü.
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