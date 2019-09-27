Yanan ormana "ay - yıldızlı" proje - SİVAS - Yanan ormana "ay - yıldızlı" proje - Ormanın havadan görüntülenmesi - Ay - yıldız şeklinin drone kamera ile çekilmesiYanan orman alanına "ay - yıldızlı" proje - Sivas 'ta geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanına, "ay - yıldız" şeklinde uygulanacak projeyle 60 bin fidan dikilecekSİVAS(AA) - Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında, "ay - yıldız" şeklindeki proje kapsamında, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.Giresun Orman Bölge Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı.Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay - yıldız şekli oluşturuldu.Alana, 60 bin fidanın dikileceği bildirildi.
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