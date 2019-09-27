Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Yanan ormana 'ay-yıldızlı' proje - SİVAS

Yanan ormana 'ay-yıldızlı' proje - SİVAS

Yanan ormana "ay - yıldızlı" proje - SİVAS - Yanan ormana "ay - yıldızlı" proje - Ormanın havadan görüntülenmesi - Ay - yıldız şeklinin drone kamera ile çekilmesiYanan orman alanına "ay - yıldızlı" proje - Sivas 'ta geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanına, "ay - yıldız" şeklinde uygulanacak projeyle 60 bin fidan dikilecekSİVAS(AA) - Sivas 'ın Koyulhisar ilçesinde, geçen yıl çıkan yangında zarar gören orman alanında, "ay - yıldız" şeklindeki proje kapsamında, 60 bin fidan toprakla buluşturulacak.Koyulhisar ilçesi Ortaseki köyü Koçali Mahallesi'nde, geçen yıl 25 Ağustos'ta çıkan yangında, yaklaşık 7 hektarlık kızılçam ormanı zarar görmüştü.Giresun Orman Bölge Koyulhisar Orman İşletme Müdürlüğü Karaçam İşletme Şefliği, bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışma başlattı.Yaklaşık 4,5 hektar alanda iş makineleri yardımıyla ay - yıldız şekli oluşturuldu.Alana, 60 bin fidanın dikileceği bildirildi.

Ormana Bild Kamera Yıldızlı Orman Alanı 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Akardan Bordo Berelilere ZiyaretAkardan Bordo Berelilere Ziyaret
İstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflarİstanbul'da Şiddetli Deprem Sonrası İlk Fotoğraflar
Çevik Kuvvet Servisine Bombalı SaldırıÇevik Kuvvet Servisine Bombalı Saldırı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı