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09 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
- Yanan Kargo Gemisine İsrail Müdahalesinin Görüntüleri Yayınlandı

- Yanan Kargo Gemisine İsrail Müdahalesinin Görüntüleri Yayınlandı

operasyon görüntüleri

( HAYFA ) - Yanan kargo gemisine İsrail müdahalesinin görüntüleri yayınlandı HAYFA

Akalan Kargo Gemisi Batın İsrail Yangına Müdahale 


- İsrail ordusunun, Mersin’den İsrail'e gelen bir kargo gemisine kaçak binen bir yolcunun çıkardığı yangına müdahale etme anının görüntüleri yayınlandı. Mersin limanından İsrail'e gelen, Panama bandıralı kargo gemisinde yangın çıkmış, İsrail Deniz Kuvvetlerinin müdahalesiyle söndürülmüştü. İsrail Savunma Bakanlığı, İsrail askerlerinin yangına müdahale anını ve saldırganın yakalanma anının görüntülerini paylaştı. Hayfa limanına 9 kilometre uzakta demirlenmiş Panama bandıralı MSC Canberra gemisinde kimliği bilinmeyen bir kişi gemideki eşyaları kırmaya başlamış ve gemide yangın çıkarmıştı. Gemi mürettebatının ihbarı üzerine bölgeye intikal eden İsrail Deniz Kuvvetleri, Türk olduğu ileri sürülen şüpheliyi tutuklayıp yangına müdahale etti. Olayda terör şüphesi bulunmadığı ve kimsenin yaralanmadığı açıklandı.
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