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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Yanan aracı için gözyaşı döktü - ERZİNCAN

Yanan aracı için gözyaşı döktü - ERZİNCAN

- Erzincan - Sivas karayolu Kantarlar mevkisindesi kaza yeri - Yanan tırın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmesi - Araç sahibi Ahmet Kazımi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında gözyaşı dökmesi - Ahmet Kazımi şoför arkadaşı tarafından sakinleştirilmesiYanan aracı için gözyaşı döktü - Erzincan 'da lastiğinin patlaması sonucu alev alan tırın sahibi söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izlediERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da seyir halindeyken lastiğinin patlaması nedeniyle alev alan tırda hasar meydana geldi.İran uyruklu Abolfazl Sharghı idaresindeki 53 B 43010 plakalı tır, Erzincan - Sivas karayolu Kantarlar mevkisinde lastiğinin patlaması sonucu alev aldı.Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek tırın sahibi vatandaşı Ahmet Kazımi ile yangını söndürmeye çalıştı.Alevler, yoldan geçen diğer sürücülerin de müdahalesine rağmen kısa sürede aracın büyük bölümünü sardı.İhbar üzerine olay yerine gelen Erzincan Belediyesi itfaiye ekiplerince yangın kısa sürede kontrol altına alındı.Ekiplerin söndürme çalışmalarını gözyaşı dökerek izleyen Kazımi'yi, şoför arkadaşları ve çevrede güvenlik önlemi alan trafik polisleri teselli etmeye çalıştı.Hasar meydana gelen tırın, Konya'dan yüklenen demiri İran'a götürmek üzere yola çıktığı öğrenildi.

Polis İran Güvenlik Önlemi Gözyaşı Trol 

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