Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Aralık 2019 Cuma günü yayınlandı
Yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı - HAKKARİ

Yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandı - HAKKARİ

- Yamaçtan kopan kayaların düşmesi - Hastaneden detaylar - Ambulansları yaralı taşıması detayı Hakkari 'de yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesindeki 3 asker yaralandıHAKKARİ (AA) - Hakkari 'nin Çukurca ilçesinde yamaçtan kopan kayaların düştüğü üs bölgesinde yaralanan 3 asker hastaneye kaldırıldı.Alınan bilgiye göre, Çukurca ilçesindeki Kavuşak Üs Bölgesi'ne yamaçtan kopan kayaların parçaları düştü.Olayda yaralanan 3 asker ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Gesi 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Tarihi Zirveden Kareler!Tarihi Zirveden Kareler!
Düşmanın Korkulu Rüyası: TimsahlarDüşmanın Korkulu Rüyası: Timsahlar
Şehit ve gazi aileleri MeclisteŞehit ve gazi aileleri Mecliste
ABDde Türkiye Karşıtı ProtestoABDde Türkiye Karşıtı Protesto
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı