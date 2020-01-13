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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Yalova’da tarihi eser operasyonu

Yalova’da tarihi eser operasyonu

jandarmanın attığı whatsap görüntüsü tarihi eserlerin detayları

Avro Alışveriş Jandarma Akalan 

-bursa klasörüne atıldı

( YALOVA ) - YALOVA

- Yalova'da 10 adet Budizm inancını içeren el yazması eseri satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı. Yalova İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bir ay önce ellerinde el yazma eser bulunduğu belirlenen 2 şahsı takibe aldı. Teknik ve fizikî takip sonucunda şüphelilerle birlikte 10 adet el yazması eser ele geçirildi. Kocaeli'de ikamet eden A.Ç. ve S.Ö., alışverişi tamamlamak için şüphelilerden birine pazarlık konusu 150 bin avroyu gösterdi. Tarihi el yazması eserlerle gizlenen ikinci şüpheli de görüşmeye katıldı.
Milattan önce 500. yıla ait ve Budizm inancını içerdiği değerlendirilen 10 adet el yazması eser ele geçirildi. Operasyonda 10 adet el yazması esere el konulurken, gözaltına alınan 2 şüpheli ise sorgulanmak üzere Jandarma Komutanlığına götürüldü. Şüpheliler işlemlerinin ardından adlî mercilere sevk edilecek. (SD-MŞ)
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