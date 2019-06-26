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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yalova’da susturuculu silahla saldırı

Yalova’da susturuculu silahla saldırı

Dükkan camındaki delikler

Olay Yeri İnceleme Kamera Güvenlik Kamerası Mermi Saldırı 

-yerdeki kovanlar
-işletme sahibi
-polislerin çalışma yapması
-olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması
-detaylar

( YALOVA ) - Emlâkçi dükkanı kurşunlandı YALOVA

- Yalova’da bir emlâk dükkanı kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı. Saldırganların susturuculu tabanca kullandıkları düşünülüyor. Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Rauf Orbay Sokak üzerindeki Emlâk ve Gayrimenkul Ofisi sabaha karşı kimliği belirsiz kişiler tarafından kurşunlandı. Saldırıyı sabah iş yerine gelen işletmeci Atilla Saber fark ederek durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler camda 10 adet mermi deliği tespit etti. Saldırının sokak sakinleri tarafından fark edilmemesi, olayda susturuculu bir silahın kullanıldığı şüphesini akla getirdi. Olay yeri ekipleri ve Asayiş Şubesi ekipleri saldırının gerçekleştiği sokak ve işletmede inceleme yaptı. İşletmenin güvenlik kamerasında saldırı anının olmaması, şahısların kamera hakkında bilgi sahibi olduklarını ve saldırı anında buna dikkat ettiklerini akıllara getirdi. Olay yerinde eksik sayıda mermi kovanı olması, saldırının bir araçtan yapıldığını düşündürdü. Irak uyruklu Türk vatandaşı olan işletmeci Atilla Saber büyük bir korku yaşadı. Polis saldırganları arıyor.
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