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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Yalova'da Kaşıkçı hareketliliği...Villanın kuyusunda arama yapılıyor

Yalova'da Kaşıkçı hareketliliği...Villanın kuyusunda arama yapılıyor

Olay yeri ekiplerinden detay

Yüzme Köpek Yüzme Havuzu Bild Cinayet 

-Arama çalışmalarından detay

( YALOVA -EK-2)- İstanbul'dan gelen özel ekip iki villanın bahçesindeki kuyu ve yüzme havuzu ile içeride arama yapıyor YALOVA

- Cemal Kaşıkçı cinayetine ilişkin kayıp cesedin bulunması için Yalova'nın Termal ilçesindeki dev villada yapılan arama sürerken, İstanbul'dan gelen özel donanımlı ekiplerin villanın bahçesindeki su kuyusu ile yan villanın yüzme havuzunun bulunduğu bölümde aramalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.
Ekipler, iki villanın içerisinde de delil araştırması yapıyor. Suudi Prensin arkadaşı olan Suudi bir işadamına ait olduğu belirtilen villadaki arama çalışmaları saat 11.00 sıralarında başladı.
İstanbul'dan gelen özel donanımlı ekiplerin kokuya duyarlı köpeklerin desteğiyle villanın ön bahçe kısmındaki kuyuda aramalarını yoğunlaştırdığı bildirildi.
Yan taraftaki villaya da geçen ekiplerin burada da yüzme havuzu çevresinde odaklandığı öğrenildi. Kriminal ekiplerin drone ile havadan da görüntü aldığı ve çalışmaların buna göre yönlendirildiği ifade ediliyor. İki ayrı ekip de villaların içinde araştırmalarını sürdürüyor.
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