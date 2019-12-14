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14 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu - ISPARTA

Yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu - ISPARTA

- Evin çevresinden görüntüler - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunması - Cenaze aracının görüntüsü Isparta 'da bir kişi evinde ölü bulunduISPARTA (AA) - Isparta 'da yalnız yaşayan bir kişi evinde ölü bulundu.Karaağaç Mahallesi 1801 Sokak'ta 3 katlı bir apartmanın birinci katında yalnız yaşayan İbrahim Gençer'den (64) haber alamayan yakınları, polise haber verdi.İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı açması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi.Ekipler, eve girdiğinde Gençer'in cansız bedenini buldu.Kalp hastası olduğu öğrenilen Gençer'in cenazesi, incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Polis Hastane Cenaze Sparta Polis Ekipleri 

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