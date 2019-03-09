Yalıköy’de pazar esnafından Beykoz’a “otogar” ve “tamirhane” isteği

-Vatandaşla tokalaşması

-Pazar esnafının ikramları

-Esnafın Aydın’dan isteği

-Derneğe ziyaret

-Genel ve Detay



( İSTANBUL )- Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yalıköy pazarına girip esnafı ziyaret etti- İkramları geri çevirmeyen Aydın, esnafın sorunlarını dinledi İSTANBUL



- Yalıköy pazarına girerek esnafı ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Pazardaki ikramları geri çevirmeyen Aydın’dan bir esnaf, Beykoz’a otogar ve tamirhane yapılmasını istedi. 31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında ilçedeki pazarları da ziyaret eden AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Yalıköy semt pazarına girdi. Burada esnafla tokalaşarak işlerinde kolaylık, bol kazanç dileyen Başkan adayı Aydın, vatandaşlarla da sohbet etti. Pazarda kendisine yapılan ikramları geri çevirmeyen Aydın, sıcak ve samimi tavırlarıyla vatandaşların gönlünü kazandı. Esnaf tarafından sıcak bir şekilde karşılanan Aydın, esnafın sorunlarını dinleyerek ilçe köylerde festivaller yapacaklarını ve bu sayede ticareti artıracaklarını söyledi.



Esnaftan Beykoz’a “otogar” ve “tamirhane” isteği Son olarak köfte satan bir vatandaşın yanına giden Başkan adayı Aydın, sorunları dinledi. Esnaf Aydın’a, Beykoz’da otogar ve tamirhane olmadığı için başka ilçelere gitmek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Sorunların büyük bir bölümünü çözüm yoluna sokacaklarını anlatan Aydın, tamirhane sorununun çözülebilir bir sorun olduğunu ifade etti.

Aydın buradan da Beykoz Batum Gürcü Kültür Derneğine bir ziyarette bulunarak dernek yöneticileriyle sohbet etti. (DCC-EY

