Yakıt deposunun tamiri sırasında patlama meydana geldi: 1 yaralı

-Bomba İmha Uzman ekiplerinin çalışmaları

-Röportaj

-Genel detay



( ANKARA -ÖZEL) ANKARA



- Ankara’nın Ostim Sanayi bölgesinde bulunan iş yerinde bir kamyona ait yakıt deposunun kaynak makinesiyle tamir edildiği esnada gaz sıkışmasından dolayı patlama meydana geldi. Patlama sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde bulunan Ostim Sanayi bölgesindeki bir iş yerinde saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyon sürücüsü, kamyonuna ait ek yakıt deposunu meydana gelen hasardan dolayı tamir ettirmek için 1138 Sokak üzerinde bulunan iş yerine teslim etti. İş yeri sahibi usta Necip Özbaş, depo üzerinde çalışmalara başladı.

Özbaş, depo üzerinde kaynak makinesiyle işlem yaptığı esnada, deponun içerisinde bulunan yakıttan dolayı meydana gelen gaz sıkışmasından kaynaklı depo büyük bir gürültü ile patladı. Patlamanın şiddetiyle depo dükkanın dışına fırlarken, dükkan sahibi usta Özbaş, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Özbaş’ın yardımına kalfaları koştu. Kalfalar usta Özbaş’ı dükkandan dışarı çıkardı ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinde yanmalar meydana gelen ustayı Hacettepe Hastanesine kaldırdı. Ayrıca patlamanın yaşandığı dükkanda hasar meydana gelirken olay yerine çok sayıda Bomba İmha Uzman ekipleri ile birlikte Terörle Mücadele ekipleri intikal etti. Ekipler, kalfaların ifadelerine başvurduktan sonra patlamanın yaşandığı yerde titiz bir çalışma başlattı. Patlamanın sesini duyan bir vatandaş ise “Burada bir patlama olduğunu gördüm. Koşarak yardıma geldik ve bir yaralının olduğunu gördük. Dükkan sahibi yaralanmış” dedi.



