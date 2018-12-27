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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Yakıt deposuna saklanan uyuşturucuları narkotik köpeği tespit etti

Yakıt deposuna saklanan uyuşturucuları narkotik köpeği tespit etti

Köpeğin arama yapması

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-Köpeğin uyuşturucuyu bulması
-Uyuşturucunun bulunması

( HATAY )- Uyuşturucu satıcıları trafik uygulamalarında yakalandı- Gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı HATAY

- Hatay’da, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri tarafından yapılan uygulamalarda iki ayrı noktada uyuşturucu satıcıları yakalandı. Gözaltına alınan 5 kişiden 2’si tutuklandı. Edinilen bilgilere göre, Antakya-İskenderun karayolunda uygulama yapan narkotik ekipleri Gaziantep istikametinden gelen şüpheli aracı durdurarak araçta arama yaptı. Yapılan aramalar sonucunda araçta bulunan 3 şahısın üzerlerinden toplamda 76 gram eroin çıktı. Uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınan şahıslar, Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından serbest bırakıldı. Narkotik ekiplerinin E-5 karayolunda yaptığı uygulamada durdurulan bir araç, narkotik dedektör köpeği ile arandı. Narkotik köpeğin aracın yakıt deposuna tepki vermesi üzerine sökülen depodan 14 pakete sarılan toplamda 6 kilogram ağırlığında kubar esrar ele geçirildi. Araç içerisinde bulunan iki kişi uyuşturucu ticareti yapmak suçlarından gözaltına alınarak, cumhuriyet başsavcılığı tarafından tutuklandı.
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