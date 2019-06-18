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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Yakılan Anız 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

Yakılan Anız 40 dönüm buğday tarlasını küle çevirdi

yangından görüntü

Anız Yangını Trol 

-tarladan görüntü

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde bir çiftçinin yaktığı anız bitişikteki 40 dönüm ekili araziyi küle çevirdi. Edinilen bilgiye göre, Yangın ilçeye bağlı Boğalı Mahallesi'nde meydana geldi. İsmi öğrenilmeyen bir çiftçinin yaktığı anız yangını rüzgarın etkisiyle buğday ekili tarlaya sıçradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Bölgeye gelen Şanlıurfa Büyükşehir itfaiyesine bağlı ekiplerin yaptığı müdahaleler sonucu yangın kontrol altına alındı. Yapılan kontrollerde biçilmemiş 40 dönüm buğday tamamen kül oldu. (UK-SD-
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