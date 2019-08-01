Yakalanan 'gri' kategorideki terörist adliyede - ERZURUM
Yakalanan "gri" kategorideki terörist adliyede - ERZURUM - Erzurum Adliyesi - Gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış'ın adliyeye getirilmesiERZURUM - Erzurum 'da yakalanan ve AK Parti Karayazı Belediye Meclisi Üyesi Savcı Küçük ile yeğeninin öldürülmesi olayının faili olan gri kategorideki "Şevger" kod adlı terörist Muhammet Fadullah Kamış, adliyeye sevk edildi.
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