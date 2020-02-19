Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Yakalanan dilenci ile polis arasında ilginç diyalog yaşandı - ADANA Video

Yakalanan dilenci ile polis arasında ilginç diyalog yaşandı - ADANA Video

- Dilencinin konteyner kenarından dilenmesi - Polis ile dilenci arasında yaşanan diyalog - Dilencinin zabıta ekiplerine teslim edilmesi Adana 'da yakalanan dilenci ile polis arasında ilginç diyalog yaşandı - Polisin "İnsanların dini duygularını sömürerek para topluyorsun" demesi üzerine, dilenci namazlarını kıldığını belirterek dua okuduADANA (AA) - Adana 'da kaldırımda dilencilik yapan kişi polis tarafından yakalandı.Alınan bilgiye göre, merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda bir kişinin dilendiği ihbarı üzerine olay yerine polis sevk edildi.Bulvara gelen ekipler, Necmettin E'nin (32) çöp konteyneri yanında bir yandan elindeki ekmeği de yiyerek, yoldan geçenlerden yardım isteyip dilendiğini belirledi. Bunun üzerine, olay yerine Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin de gelmesi istendi.Zabıta ekiplerinin gelmesini beklerken bir polis memuru, ''Necmettin çöpün yanında yemek yenmez, bu nedir biliyor musun? Çöpün yanında yemek yiyorsun gelen geçen 'bu çöpten yemek mi yiyor' diye düşünüyor. Ondan sonra insanların dini duygularını sömürerek, para topluyorsun.'' dedi.
Bu sırada, Necmettin E. "Bu saatte duygu sömürüsü mü yapılır? Cuma namazına da gidiyorum. Namazlarımı kılıyorum. Elhamdülillahi hepsini biliyorum'' diyerek, dua okumaya başladı.
Daha sonra polisin Sübhaneke duasını sormasının ardından Necmettin E, bu duayı bilmediğini söyledi.

Bunun üzerine polis "Peki nasıl namaz kılıyorsun?" diye sordu.Yaşanan bu ilginç diyaloğun ve yapılan kontrollerin ardından Necmettin E, işlemlerinin tamamlanması için gelen zabıta ekiplerine teslim edildi.

Polis Memuru Diyalog Çöp Konteyneri Duygu Sömürüsü Zabıta 

loading...
İlgili Foto Galeriler
CHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet AldıCHP'li Belediyenin Zabıtası Böyle Rüşvet Aldı
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
İstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendiİstanbulda Ölen İngiliz Ajanın Evi İlk Kez Görüntülendi
Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!Sınıra Askeri Sevkiyat Sürüyor!
Bakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu BaşlatıldıBakanlık Düğmeye Bastı, Kapan-6 Operasyonu Başlatıldı
Sınıra Askeri Sevkıyat!Sınıra Askeri Sevkıyat!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı