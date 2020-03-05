Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu tuvalete döktü

Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu tuvalete döktü

- Uyuşturucu satışı yapılan ev görüntüsü

Uyuşturucuyla Mücadele Amfetamin Uyuşturucu Akalan Metamfetamin 

-- Klozete dökülen esrar maddesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Polis Merkezi Narkotik ekiplerince Binevler Mahallesinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.
Yapılan operasyonda 1 şüpheli, 2 şahsa uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Eve giren ekipleri fark eden diğer şüpheli ise yanında bulunan uyuşturucuyu klozote dökmeye çalışırken yakalandı. Evde yapılan aramada, 270 gram esrar maddesi ve bir adet kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca ele geçirilirken uyuşturucuları satın almaya çalışırken yakalanan 2 şüphelinin üzerinden de 20 gram esrar ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Vatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu SatıcısıVatanı Kurtardığını İddia Eden Uyuşturucu Satıcısı
Uyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attıUyuşturucu komasına giren genç kız ne bulduysa aşağı attı
Adana'da Dev OperasyonAdana'da Dev Operasyon
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Elazığ'da Büyük Deprem!Elazığ'da Büyük Deprem!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı