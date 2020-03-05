Yakalanacağını anlayınca uyuşturucuyu tuvalete döktü

-- Klozete dökülen esrar maddesi



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te uyuşturucuyla mücadele sürüyor. Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Karataş Polis Merkezi Narkotik ekiplerince Binevler Mahallesinde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda 1 şüpheli, 2 şahsa uyuşturucu satarken suçüstü yakalandı. Eve giren ekipleri fark eden diğer şüpheli ise yanında bulunan uyuşturucuyu klozote dökmeye çalışırken yakalandı. Evde yapılan aramada, 270 gram esrar maddesi ve bir adet kurusıkıdan çevirme ruhsatsız tabanca ele geçirilirken uyuşturucuları satın almaya çalışırken yakalanan 2 şüphelinin üzerinden de 20 gram esrar ve 18 gram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.



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