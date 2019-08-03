Yakacık karpuzu hasadı başladı...Karpuz tarlaları havadan görüntülendi

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( NİĞDE ) NİĞDE



- Niğde’nin Altunhisar İlçesinde yetiştirilen “Yakacık Karpuzu” hasadı başladı.

Organik yetiştiriciliği yanı sıra aroması ve lezzeti ile ünlü olan Yakacık Karpuzunun kilosu 50 kuruştan satılıyor. Yaklaşık 3 bin dekarda ekili olan karpuzda üreticiler ilaç kullanmadan organik olarak yetiştiriyor. Altunhisar Ziraat Odası Başkanı Selam Durak: “Bu karpuzlar yöremizde organik olarak yetiştirilmektedir. Yıllardır ekilen aroması ve lezzeti farklı olan bu karpuzların hasadına yeni başladık. Orijinal karpuzdur. Organik gübre ile yetiştirilmiştir” dedi.

Altunhisar Ziraat Odası Başkan Vekili Tuncer Özçelik ise: “Niğde’nin küçük ama tarımda parlayan yıldızı Altunhisar ilçemizin patatesten sonra karpuz hasadı başladı.

Karpuzumuz organiktir. Doğaldır kapak aşısı yoktur. Lezzeti güzeldir. Yakacık karpuzunu Türkiye’de de bilirler. Meşhur bir karpuzdur. Pazarcı ve esnaf arkadaşları bu lezzeti görmeleri için davet ediyorum. Çiftçi bunu şimdi 50 kuruşa satıyor. Maliyetleri biraz yüksek. Fiyatların yükselmesini istiyoruz ama bizim elimizde olan bir durum değil. İnşallah fiyatlar yükselir” diye konuştu.



