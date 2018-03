Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk: “Dere yatağında bulunan vatandaşımızın can kaybı olmadan kurtarılması bizleri sevindirdi”

-Başkan Esat Öztürk'ün açıklamaları

- Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’ne bağlı Büyükçakır mahallesinde yaşanan sel olayı ile ilgili olarak bölgede inceleye yapan İlçe Belediye Başkanı Esat Öztürk, can kaybının olmadığını, hasar tespit çalışmalarına başlanılacağını söyledi.



Meydana gelen sel olayı ile ilgili bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Başkan Öztürk, mahalle sakinlerine geçmiş olsun dileklerini ileterek, “Aldığımız bilgiler doğrultusunda tedbirimiz vardı. Burada yoğun yağış bölgelerimizden biriside Ulupınar, Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerimizdir. Bu 30 yılda gelen bir sel felaketidir. Buna tedbirli olmamız lazım. Şuanki durum sel yataklarına tesis yapmamamız gerektiğini anlatıyor. Dere yatağında bulunan vatandaşımızın can kaybı olmadan kurtarılması bizleri sevindirdi. Sel bittikten sonra hasar tespitlerini yapacağız. Yöredeki hemşerilerimize ve mahalledeki sakinlerimize geçmiş olsun” dedi.

Şuana kadar can kaybının olmadığını sözlerine ekleyen Başkan Öztürk şöyle konuştu; “Bu selin geldiği esas dere yatağımız Ulu Pınar’dadır. Bu sel Yahyalı belediye başkanını haklı çıkardı diye düşünüyorum. Özellikle söylemiştik. İnşallah daha büyük felaketler olmaz. Ulu Pınar, Yahyalı’nın kalabalık mahallelerinden ve göç vermeyen mahallelerimizden biri. İlk önce buraya geldik. Orada herhangi bir can kaybının olmadığı bilgisi bizde var.”