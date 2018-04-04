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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait araçlara ırkçı ifadeler yazarak tekerleklerini patlattı - KALKİLİYA

Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait araçlara ırkçı ifadeler yazarak tekerleklerini patlattı - KALKİLİYA

- Duvarlara yazılan yazılar - Tekerlekleri patlatılan araçlar - Köy sakinlerinden Rabhi Tavil ile röportaj - Ferata Köyü meclis başkanı Haysem Savan ile röportajİşgal altındaki Batı Şeria'nın Kalkiliya kentinin doğusundaki Ferata köyünde Yahudi yerleşimciler Filistinlilere ait 5 aracın tekerleklerini patlatarak, duvarlara ve araçların üzerine ırkçı ifadeler yazdı.Aracı zarar gören Filistinlilerden Rabhi Tavil "Sabah işe gitmek üzere dışarı çıkmıştım. Arabamı çalıştıracakken üzerine yazılar yazıldığını fark ettim. Diğer araçlarda da aynı yazılar vardı. İsrail polisini aradım ve yerleşimcilerin buraya geldiğini söyledim. Polis göndereceklerini söylediler, bekliyoruz" dedi.
Ferata Köyü meclis başkanı Haysem Savan da AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 Yahudi yerleşimcinin sabah saatlerinde Kalkiliya'nın doğusundaki Ferata köyüne girdiğini, 5 aracın tekerleklerini patlattığını ve duvarlara ırkçı ifadeler yazdığını söyledi.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen "Tedfiu Semen" (Bedel Ödetme) isimli radikal Yahudi örgüt, İsrail'deki Filistin köy ve şehirlerinde de benzer eylemler gerçekleştiriyor.

Meclis Başkanı Muhabir İsrail İşgal Saldırı 

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