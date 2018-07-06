Yağmurlar çörek otu üreticisinin yüzünü güldürdü. Çörek otu tarlaları havadan böyle görüntülendi

-- çörek otu tarlasından detaylar

-- çörek otu tarlasını gezen çiftçiden detaylar

-- çörek otu yetiştiricisi Muhterem Aydemir ile röportaj



( BURSA -ÖZEL-HD) - Dünyanın sayılı çörek otu Bursa’da üretiliyor. BURSA



- Yağ ve kalite bakımından dünyanın sayılı çörek otu üretimi Bursa’da yapılıyor. Havaların yağışlı gitmesi rekolteyi arttırırken, kurulacak bir makine fiyatların da 3’e katlanmasına sebep olacak. Bursa’nın dağ ilçelerinden Keles’e bağlı Yazıbaşı Mahallesi’nde ekilen çörek otunun yağı ve kalitesinin dünyada sayılı olduğu dile getiriliyor. Havaların yağışlı olması çörek otu üreticisinin yüzünü güldürse de 1 yıldır kurulmayı bekleyen çörek otu temizleme makinesinin de çiftçiyi zarara uğrattığı iddia edildi. Çocukluğundan beri yaşadıkları mahallede çörek otu ekimi yapıldığını anlatan 60 yaşındaki Muhterem Aydemir, “Son 5 yıla gelene kadar çörek otunun değerini, kıymetini biz de bilmiyorduk. Bilhassa köyümüzde üretilen bu çörek otu, bu kendi görüşümüz fikrimiz değil, bizden alan tüccarların beyanını paylaşıyorum. Dünya çapında bu şekilde yağı ve kalitelisi yok dediler. Fakat son zamanda temizlemekte zahmet çektiğimiz için bizim mallarımız son yıl elimizde kaldı. Temiz mal istiyorlar. Elimizdeki imkanlarla biz bunu temizleyemiyoruz. Devlet bizim köyümüz adına 150 bin TL’lik makine verdi. Fakat 1 yıldan beri bekliyoruz. Hala kurum aşamasında. Depoda bekliyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin o makineyi bize kurmasını bekliyoruz. 2017’nin malları elimizde duruyor. En az 60 ton çörek otu şu an depolarımızda bekliyor. 2018’de en az 120 ton mal üreteceğiz, fakat bu makine bizim köyümüze kurulmadığı müddetçe malımız yine elimizde kalacak. Ben 25 dönüm çörek otu ektim. Bu sene rekolte olarak yağışların bol olmasından dönümde 120 kilogram gibi çörek otu olacak. Köyde toplam bin 500 - bin 700 dönüm arasında ekimi gerçekleştiriliyor” dedi.

Tüccarların temizlenmemiş çörek otunun kilogramına 5 TL verdiklerini ifade eden Aydemir, “Tüccarlar temizlenecek olan çörek otuna 5 TL teklif ediyorlar. Temizlenmiş olursa 15 TL’ye alacaklar. 3 kat fark yapacak. Bu makine son sistem çörek otu temizleme makinesi. Makine Keles İlçe Tarım Müdürlüğü deposunda kurulmayı bekliyor. Makine olmadan biz dört dörtlük temizleyemiyoruz” diye konuştu.

Çörek otu hasadı 20 gün içinde başlayacak.

