Yağmura en çok onlar sevindi

-Suyun içine atlayan çocuklar

-Suda yuvarlanan çocuklar



( MARDİN -ÖZEL) MARDİN



- Mardin’de uzun bir aradan sonra yağan yağmur en çok çocukları sevindirdi. Kuraklıkla boğuşan Mardin’in Kızıltepe ilçesinde uzun bir aradan sonra yağan yağmur renkli görüntüleri sebep oldu. Sağanak halinde yağan yağmurla birlikte çocuklar kendilerini dışarı attı. Cumhuriyet Meydanı’nda yağan yağmura aldırış etmeyen çocuklar, akan suya atladı. Suyun içinde yuvarlanan çocuklar sırılsıklam ıslanmaya aldırış etmeden sevinç çığlıkları attı. Çocuklar suyun içinde eğlenceli dakikalar geçirdi.

