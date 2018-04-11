Yağmur ve dolu zarara yol açtı

-Genel ve detaylar

-Oluşan selden görüntüler

-Tarım arazileri

-Kepçelerin çalışması

-Genel ve detaylar



( KİLİS ) KİLİS



- Kilis’te yağmur ile dolu yağışı nedeniyle bazı köylerde büyük hasar oluştu. Gün öğleden sonra etkili olan yağmur ve dolu yağışı nedeniyle Kilis ve ilçelerine bağlı köylerde ekili alanlarda büyük hasar oluşurken, İl Özel İdaresi alarma geçerek, köylerde yol açma çalışmaları ile su tahliyelerini sağladı. İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Metin Karakuş, köylere giderek çalışmaları bizzat koordine etti. Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü de köylerde hasar tespiti yaptı. Vatandaşlar, yağmur ve dolu nedeniyle oluşan mağduriyetlerinin giderilmesini istedi.

