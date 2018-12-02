Yağmur sonrası oluşan sel Uludere ilçesinde duvarları yıktı

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( ŞIRNAK -ÖZEL) - Şırnak-Hakkari karayolu ulaşıma kapandı - Yağış sonrası Habur Çayı'nda tehlikeli balık avı ŞIRNAK



- Günlerdir etkili olan şiddetli yağış sonrasında oluşan sel Şırnak'ın Uludere ilçesinde duvarları yıkarken, Şırnak-Hakkari karayolu selden dolayı ulaşıma kapandı. Artan yağışlarla birlikte coşan Habur Çayı'nın debisi yükselince balıklar sığınacak yer bulamadı, vatandaşlar çamurlu suyu fırsat bilip balık avına çıktı. 60 kilogram balık tutan köylüler tehlikeye aldırış etmeden saatlerce balık avladı. Beytüşşebap ilçesinde yükselen Habur Çayı'nı fırsat bilen Mehmet Gökçe ve Özgür Gökçe adında iki vatandaş yağmur sonrasında balık avına çıktı. Ağ yöntemiyle balık avlayan köylüler 60 kilogram balık tutarak akşam saatlerinde evlerinin yolunu tuttu. Mehmet Gökçe her yıl bu vakitlerde balık avladığını, bu durumun tehlikeli ancak geçimini sağlamak için balıkçılıkla uğraştığını söyledi.



Gökçe, "Yıllardır Habur Çayında balık avlıyorum. Günlerdir yağmur yağınca Habur Çayı tekrar coştu. Tehlikeli ama yapabilecek bir şey yok. 60 kilograma yakın balık tuttuk, şimdi köyde bunları satacağım" dedi.

Yağmur suları duvarları yıktı Şırnak ve ilçelerinde etkili olan şiddetli yağış sonrası dereler coştu, köprüler yıkıldı, yollar kapandı. Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde hayat durma noktasına geldi. Bir çok ev güvenlik nedeniyle tahliye edilirken, Uludere ilçesinde etkili olan yağmur dolayısıyla duvarlar yıkıldı. Uludere ilçesine bağlı Taşdelen köyünde sel sularıyla beraber menfezler dolunca Şırnak Hakkari karayolu ulaşıma kapandı. Dağdibi köyünde ise Tanin Dağları'ndan gelen yağmur suları duvarları yıktı, köprüler zarar gördü. Öte yandan karayolunda uzun araç kuyrukları oluşurken yağmurun dinmesiyle karayolları ekipleri yolları temizledi, uzun uğraşlar sonrasında karayolu yeniden trafiğe açıldı.

