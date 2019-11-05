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05 Kasım 2019 Salı günü yayınlandı
Yağmur sonrası denizin rengi değişti

Yağmur sonrası denizin rengi değişti

rengi değişen deniz detay

İçmeler Sağanak Yağmur Yağan Yağmurdan Sonra 

-ekiplerin çalışmaları detay
-deniz detay

( MUĞLA )- Muğla’nın Marmaris ilçesinde dün gece yağan yağış sonrası denizin rengi kahverengiye dönerken, Marmaris Belediye ekipleri yağış sonrası hasar gören bölgelerde çalışmalarını tamamladı. MUĞLA

- Muğla'nın Marmaris ilçesinde dün gece yağan sağanak yağmurdan sonra denizin rengi çamur ve balçık yüzünden kahverengiye döndü. Yağmur sebebi ile denizden gelen çöpler Marmaris Belediyesi ekipleri tarafından sabah saatlerinde başlatılan çalışmalar sonrası hayat normale döndü.Yağış nedeniyle bağlı teknelerde küçük çaplı maddi hasar oluşurken, yağmur sularının denize ulaşmasının ardından denizin rengi kahverengiye dönüştü. Marmaris ilçe merkezinin dışında Orhaniye Kızkumu ve İçmeler Mahallesinde yağıştan kaynaklı bir hasarın oluşmadığı görüldü.

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