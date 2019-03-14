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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Yağma, şantaj ve tehdit iddiası - SAMSUN

Yağma, şantaj ve tehdit iddiası - SAMSUN



: - Samsun Adliyesinden görüntü - Zanlının adliyeye getirilmesi Samsun 'daki yağma, şantaj ve tehdit iddiası - Mimar çiftin tehdit edilerek 15 bin lirasının alınması iddiasıyla ilgili aranan şüpheli, kovalamaca sonucu yakalandıSAMSUN (AA) - Samsun 'da mimar çiftin şantaj ve tehditle 15 bin lirasının alınması iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan şüpheli, polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan mimar Semih E. ve eşi Pınar E'den 15 bin lira alındığı iddiasıyla bir kişinin tutuklandığı, 3 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı yağma, tehdit ve şantaj olayına ilişkin aranan Caner K'nin yakalanması için çalışma yürüttü.Zanlının adresini tespit eden ekipler, Atakum ilçesi Kamalı Mahallesi'nde, polisleri fark edince arka sokaklara kaçan zanlıyı, kovalamaca sonucu yakaladı.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. - Olayİddiaya göre, 15 Şubat'ta, İlkadım ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde yaşayan mimar Semih E. ile eşi Pınar E'nin iş yerine giden Aleyna K. ve Alperen Alparslan K. çifti, "Piyasaya borcumuz var. Bize para verin, vermezseniz sizi öldürürüz." diyerek tehdit etmiş Semih E, şüphelilerin söylediği banka hesabına 15 bin lira yatırdıktan sonra polise giderek şikayetçi olmuştu.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Bürosu ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu Aleyna K. ve Alperen Alparslan K. ile olayla bağlantısı bulunan Sezer Ç. ve Yasemin K'yi gözaltına almış, adliyeye sevk edilen zanlılardan Sezer Ç, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmış, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.Dosya kapsamında şüpheli Caner K. hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Adli Kontrol Akalan Yakalama Kararı Banka Hesabı Polis Ekipleri 

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