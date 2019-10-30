Yağışlı hava nedeniyle yapılamayan Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni gerçekleştirildi - MALATYA
- Öğrencilerin halk oyunu gösterisi - Protokolden görüntü - Askeri araç ve helikopter geçişi - Askerlerin ve öğrencilerin tören alanı geçişi - Törenden genel görüntüler 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlanıyor - Malatya 'da yağışlı hava nedeniyle yapılamayan resmi geçit töreni 15 Temmuz Millet Meydanı'nda gerçekleştirildiMALATYA - Malatya 'da yağışlı hava nedeniyle yapılamayan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi geçit töreni gerçekleştirildi. 15 Temmuz Millet Meydanı'nda düzenlenen törende Malatya Valisi Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mahmut Altun ve Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, üstü açık arabayla caddeden geçerek halkın bayramını kutladı.Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlaşan törende, İstiklal Marşı'na özel bir öğrenci işaret diliyle eşlik etti.Daha sonra askeri tören birlikleri ve zırhlı araçlar geçiş yaptı.Törende Kara Havacılık Alay Komutanlığına bağlı helikopterler de uçuş yaptı.Törene Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, Malatya İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, vali yardımcıları, kaymakamlar, belediye başkanları, gaziler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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