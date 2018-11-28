

- Balıkesir’in Edremit Körfezinde etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Balıkesir’in Edremit körfezinde etkili olan sağanak yağış özellikle Edremit ilçesi ve Kazdağlarında etkili oluyor. Sabah saatlerinden itibaren Edremit ilçe merkezine 38.4 kilogram, Altınoluk Mahallesine 52.7 kilogram ve Kazdağlarına 112,6 kilogram yağış düştü. Zaman zaman şiddetini artıran yağış nedeniyle Edremit’te vatandaşlar zor anlar yaşadılar. Yollar şiddetli yağış nedeniyle küçük derelere dönüştü. Araç ve yaya trafiği olumsuz etkilendi. Yağışın gece saatlerine kadar bölgede etkili olması bekleniyor. (EME-

