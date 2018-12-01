Yağan yağmur mantar toplayıcılarını sevindirdi

-ZEHİRLİ OLMAYAN MANTARIN GÖSTERİLİŞİ

-MANTAR TOPLAYANLARIN AÇIKLAMASI

-TOPLANAN MANTARLAR



( BALIKESİR -ÖZEL) BALIKESİR



- Balıkesir’de hafta başından bu yana devam eden ve kimi zaman sağanak halinde yağan yağmurların ardından normale dönen hava şartları mantar toplayıcılarını sevindirdi. Hafta boyunca yağan şiddetli yağmurların ardından normale dönen hava şartları sonrasında çok sayıda mantar toplayıcısı kırsal mahallelere giderek mantar toplama keyfi yaşadı. Yeşilova kırsal mahallesinde yaşayan ve 23 km uzaklıktaki Yeniköy Mahallesine mantar toplamak için giden İsmail Şahin “Çimen mantarı aşırı yağışların ardından kış aylarında olur. Yağmurların ardından hava güneş açtığında daha da çok yetişir, eğer hava güneş açmazsa az olur. Bu mantarlar kesinlikle zehirli olmaz ama zehirlileri de bulunur. Bu yenilebilen çimen mantarlarının içi kırmızı olur, diğerleri toplanmaz zehirlilerin içi beyaz olur” dedi.

Ayçin Şahin ise özellikle bu mevsimde aşırı yağışlar nedeniyle çimen mantarının oluştuğuna dikkat çekerek “Biz yabancı mantar toplamayız zehirli olup olmadığını anlamadığımız için bildiğimiz çimen mantarını toplarız. Topladığımız mantarları soğanla yada sadece yağda kavururuz. Saçta kavuruyorduk evvelden ama şimdi saç kalmadı artık. Yabancı mantar toplamayız küçükten beri bunu topladığımız için yemekten çekinmeyiz” şeklinde konuştu.



