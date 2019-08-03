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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yabancı uyruklu kadınları bakıcılık vaadiyle fuhşa sürükleyen 13 kişi tutuklandı

Yabancı uyruklu kadınları bakıcılık vaadiyle fuhşa sürükleyen 13 kişi tutuklandı

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( MUĞLA ) MUĞLA

Turizm Sezonu İnsan Ticareti Yakalama Kararı Fuhuş Operasyonu Sınır Dışı 


- Bodrum’da yaşlılara ve çocuklara bakmak için gelen yabancı uyruklu kadınların fuhuş bataklığına sürükleyen çete çöktü. Bodrum merkezli 5 ilde düzenlenen eş zamanlı fuhuş operasyonunda 13 kişi tutuklandı. Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen grubun yapısının çözümlenmesi ile birlikte Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığınca eş zamanlı operasyon başlatıldı. Örgütlü olarak insan ticareti yaptığı tespit edilen çete üyeleri, teknik ve fiziki takibe alındı. Bodrum, İzmir, Bursa, İstanbul ve Mardin’de çete üyesi olduğu belirlenen 38 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Yapılan operasyon sonucunda 26 kişi gözaltına alındı geri kalan 10 kişi hakkında ise yakalama kararı çıkartıldı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, turizm sezonunu fırsat bilip, yurt dışından çeşitli vaatlerle kandırılarak getirilen kadınları fuhşa zorladıkları belirlenen çeteyle ilgili çalışma başlatmıştı. Birçok yabancı uyruklu kadını çocuklara dadı yapmaları, yaşlılara bakmaları için kandırdıkları ve Türkiye’ye geldikten sonra pasaportları elinden alarak fuhşa zorladıkları ortaya çıktı. 13 kadın sınır dışı Fuhşa tuzağına düşen 13 yabancı uyruklu kadın sınır dışı edilerek ülkelerine gönderildi. Şüphelilerden emniyette işlemleri tamamlanan Şüphelilerden 13 kişi tutuklanırken, 12 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı. 1 kişi ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest kaldı. 12 şahıs hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.
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