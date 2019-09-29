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29 Eylül 2019 Pazar günü yayınlandı
Yabancı uyruklu kadın cinayetinde 4 şahıs tutuklandı

Yabancı uyruklu kadın cinayetinde 4 şahıs tutuklandı

Asayiş şube detay

Kadın Cinayeti Kalp Krizi Kayınvalide Sağlık Ekipleri Genç Kadın 

-Şahısların şubeden çıkartılışı

( SAKARYA )- Eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını tutuklanarak cezaevine gönderildi SAKARYA

- Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu genç kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin eşi ve aile yakınlarının da aralarında bulunduğu 4 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, 2 gün önce Adapazarı ilçesine bağlı Yahyalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Iraklı 18 yaşındaki A.M.M.A.O. evinde ölü bulundu. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince genç kadının kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsi için Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsü'ndeki otopsi merkezine götürülen genç kadının cansız bedeni üzerinde inceleme yapıldığı esnada boyun kısmında bir ize rastlanıldı. Yabancı uyruklu A.M.M.A.O.'nun evinde ölü bulunmasına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Bu kapsamda genç kadının eşi, kayınvalidesi ve 2 yakını polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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