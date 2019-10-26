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26 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
'Yabancı Medya Birliği' kuruldu (2) - İSTANBUL

'Yabancı Medya Birliği' kuruldu (2) - İSTANBUL

"Yabancı Medya Birliği" kuruldu (2) - İSTANBUL - Türkiye - Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Türkiye'deki yabancı medya mensuplarını bir araya getirmek için "Yabancı Medya Birliği" kuruldu.TRT Harbiye binasında gerçekleşen Yabancı Medya Birliği kuruluş törenine Türkiye - Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Yabancı Medya Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Eymen Halit ve Başkan Yardımcısı Metin Turan'ın yanı sıra birçok medya mensubu katıldı.
Açılış konuşmasını yapan Halit, Türkiye'nin uluslararası alanda üstlendiği role değindi.Türkiye'nin "özgürlüğün savunucusu" olduğunu belirten Halit, "Türkiye, Filistin'den, Irak’a, ​​Tunus’tan Mısır’a, Suriye ve Sudan'a kadar birçok ülkede büyük çalışmalar yaptı. Bu coğrafyalarda medyanın üstlendiği rolün ne kadar önemli olduğunu hepimiz biliyoruz. Bizler de medya mensupları olarak önemli görevler üstlenmek zorundayız. Bu güzel hedefe yönelik güçlerimizi birleştirmeye karar verdik." diye konuştu.
Halit, Türkiye'de yaşayan çok sayıda yabancı medya mensubu olduğunu dile getirerek şunları kaydetti:"Medyada çalışan sadece gazeteciler değil, akademisyen, uzman, teknik görevli ve tüm üyeler birlik içinde hareket ederek medyanın gücünü daha da artıracaktır. Bizler Türkiye'de elimizden geleni yapacağız. Başta Arap coğrafyaları olmak üzere özgürlük mücadelelerini destekleyeceğiz."Türkiye - Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Turan da konuşmasında medyanın uluslararası ilişkilerdeki önemine dikkati çekti.Medyanın doğru ya da yanlış haberlerle büyük kitleleri yönlendirici etkisi olduğuna değinen Turan, "Yaşadığımız dünyada medyanın gücü yadsınamaz ve ihmal edilemez. Buradaki gazeteci kardeşlerimiz iyi bilir ki Arap Baharı diye takdim edilen süreç medya sürecidir. Hatta sosyal medya sürecidir. Sosyal medyayı üretenler insanların duygu ve düşüncelerini de dönüştürebilir ve toplumları yönlendirebilir. Doğrunun yerine yalanı koyduğumuz zaman toplumları uçurumun kenarına getirmemiz mümkün olur. " ifadelerini kullandı.

Sosyal Medya Özgürlük Uluslararası 

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