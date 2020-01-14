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14 Ocak 2020 Salı günü yayınlandı
Yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldı

Yaban hayvanları için 2 ton yem bırakıldı

Ekiplerin yemleme çalışması yapması

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

Ormanlı Hayvan Irak Yaban Domuzu 


- Zonguldak’ın Devrek ilçesinde ormanlık alana Doğa ve Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri yaban hayvanlarının aç kalmaması için yaklaşık 2 ton yemleme çalışması yaptı.Orman ve Su İşleri Zonguldak Şube Müdürlüğü ekipleri, Devrek İlçesindeki karla kaplı ormanlık alanlara güçlükle yürüyerek geyik, karaca, yaban domuzu gibi hayvanların geçebileceği alanlara ulaşıp yaklaşık 2 ton yem ve yonca bıraktı.Ekipler kötü hava koşulları nedeniyle beslenme imkanı bulamayan yaban hayvanlarına destek amacıyla 2 ton yonca ve yemi doğaya yem bıraktıklarını söyledi.


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