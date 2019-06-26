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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Yaban domuzlarını elleriyle besliyor

Yaban domuzlarını elleriyle besliyor

domuzları beslerken

Yaban Domuzları Hayvan Yaban Domuzu 

-fotoğraf çekemeye çalışan turistler
-Nihat Yurtsever röportaj

( MUĞLA ) MUĞLA

- Muğla'nın Fethiye ilçesinde, yiyecek ve su bulamayıp, yerleşim yerine inen yaban domuzlarını eliyle besliyor. İlçenin gözde turizm merkezlerinden olan Ölüdeniz Mahallesi'nde simitçilik yapan 64 yaşındaki Nihat Yurtsever, yaklaşık bir ay önce plajda gördüğü iki yaban domuzuna ekmek ve su vermerdi. Yurtseven’in Bozo ismi taktığı iki yaban domuzuna simit, ekmekle besledi. İki yaban domuzu daha sonrada aynı bölgeye her gün gelmeye başladı.
Yurtseven beslerken yarım metreden fazla yaklaşarak simit ve ekmek yiyen domuzlar, bölgeye tatile gelen bazı turistlerin de ilgini çekiyor. Yurtseven, gazetecilere yaptığı açıklamada hayvanları ve doğayı sevdiğini, yaklaşık bir aydır yaban domuzlarını beslediğini söyledi.

Yurtseven " Domuzların kendi sesini duyduklarında koşup geliyor. Hayvanları sevdiğim için domuzları besliyorum. Bana yarım metreye kadar yaklaşıyorlar. Bana bu kadar yaklaşacaklarını tahmin etmemiştim. Neredeyse elimden ekmeği yiyecek duruma geldiler. Hayvanları beslerken bazen turistler de fotoğrafımı çekiyor.” Dedi. Yurtsever, her gün domuzların ekmeğini ve suyunu verdiğini, gelmeye devam etikleri sürece hayvanları besleyeceğini dile getirdi. (MY-MB-
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