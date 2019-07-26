Yaban domuzları badem ağaçlarına dadandı

-kırılan badem ağaçları

-yere düşen ham bademler

-Ateş'in konuşması

-domuz arşivi

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır'ın Silvan ve Kulp ilçeleri arasında bulunan Yavuz mezrasında yaban domuzları, 17 dönümlük badem ağaçlarını talan etti. Yaklaşık 200 bin liralık kaybı olan çiftçi, yetkililerin soruna çözüm bulmasını istedi. Silvan ve Kulp ilçesi arasında bulunan Yavuz mezrasında çiftçilerin başı, son günlerde arazilerine dadanan yaban domuzlarından dolayı dertli. Son günlerde özellikle badem ağaçlarına dadanan domuzlar, yüzlerce ağacın kırılmasına neden oldu. Son olarak çiftçi Fariz Ateş'in 17 dönümlük arazisine dadanan yaban domuzları, yaklaşık 200 bin liralık kaybın yaşanmasına neden oldu. Konu ile ilgili konuşan Ateş, "Yaban domuzları, tarımsal alanı olan bütün ürünleri yok ediyor. Köyde bütün bağ ve bahçelere maddi hasar veriyor. 17 dönümlük badem ağaçlarının hepsi talan oldu. 200 bin liraya yakın zararım var. Badem ağaçları için aldığım krediler halen duruyor. 6 yıldan beridir ilk defa verim alacaktım, onu da domuzlar talan etti. Biz arazi sahipleri operasyon bölgesinde olduğumuz için kendimiz domuzları avlayamıyoruz. Yetkililerden destek bekliyoruz. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.



