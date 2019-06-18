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18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Weimar'ın 300 yıllık ünlü

Weimar'ın 300 yıllık ünlü "Elephant" oteli

Almanya’nın Thüringen eyaletine bağlı Weimar kentinde bulunan “Der Elephant” (Fil) gerçek bir otel klasiği. 300 yılı aşkın bir zamandır bu otel ünlülerin uğrak yeri. Richard Wagner, Leo Tolstoy, Hans Christian Andersen buranın müdavimleri arasındaydı. Otelin Nazi geçmişi de tarihinin karanlık bir parçası olarak duruyor.

Ünlüler 

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