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12 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Vodafone Park'taki bombalı saldırının faillerinden Mesut Bakar yakalandı

Vodafone Park'taki bombalı saldırının faillerinden Mesut Bakar yakalandı

- zanlının görüntü

( ANKARA )- İçişleri Bakanlığı:"2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olan zanlı yakalandı" ANKARA

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- İçişleri Bakanlığı,Hakkari'de yakalanan Mesut Bakar'ın 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Hakkari Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda 'PKK Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan aranan Mesut Bakar isimli terörist yakalanmıştır. Söz konusu teröristin; 2016 yılında Beşiktaş Vodafone Park Stadyumu çevresinde 39'u polis 7'si sivil olmak üzere 46 vatandaşın şehit olmasına sebep olan bombalı terör eylemini gerçekleştiren failler arasında olduğu tespit edilmiştir" denildi. (BC -
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