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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
- Viyana’da Türkiye’deki seçim sonuçları coşkuyla karşılandı

- Viyana’da Türkiye’deki seçim sonuçları coşkuyla karşılandı

Viyana’da Türkye’deki seçim sonuçlarını kutlanması

( VİYANA ) VİYANA

Başkent 


- Türkiye'de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Milletvekilliği Seçim sonuçları tüm dünyada olduğu gibi, Avusturya’nın başkenti Viyana'da da coşkuyla karşılandı. Viyana’daki Türkler bir demokrasi şölenine sahne olan seçim sonuçlarını coşkuyla kutladı. Vatandaşlar, ellerinde Türk bayrakları sallayarak çalınan müziklere eşlik edip türkü ve şarkılar söyleyerek neşeli anlar yaşadı. Viyana’daki Türk vatandaşları seçim sonuçlarının hayırlı olmasını diledi. Avrupa'da yaşayan Türk seçmenler sonuçları sevinçle karşıladıklarını dile getirdi.
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