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26 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
- Viyana'da Nevruz kutlamaları

- Viyana'da Nevruz kutlamaları

- Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan marşları söylendi.

Beko Halk Oyunları Barış Bayramı Yeni Yıl 

--Kısa etkinliklerden detaylar.
-- Azerbaycan Türk Kültür ve İşadamları Derneği AZERİ-DER genel Başkanı Yardım Güneş konuştu.
-- Ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov, "Dombıra" olarak da bilinen Nogay Marşı başta olmak üzere birçok eser seslendirdi. Sultanbekov salondakilere seslendirdiğieserlerle birlikte neşeli anlar yaşattı.

( VİYANA ) VİYANA

- Viyana’da düzenlenen 1.Nevruz şenliği, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan vatandaşlarının yoğun ilgisi ile kutlandı. Avusturya’nın Başkenti Viyana’da bu sene 1.’si düzenlenen Nevruz şenliği, Viyana’da yaşayan Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan vatandaşlarının yoğun ilgisi ile kutlandı.Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın Viyana'daki dış temsilciliklerinden yetkililerin de katıldığı Nevruz kutlaması, üç ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.
Nevruz konulu konuşmaların ardından Etkinliğe katılan davetlilere Türk mutfağından farklı lezzetler sunuldu. “Nevruz öz ve öz Türk bayramıdır ” Azerbaycan Türk Kültür ve İşadamları Derneği AZERİ-DER Genel Başkanı Yardım Güneş Viyana 1. Nevruz şenliğini anlatan konuşmasında, Türk toplumlarının ortak değeri olan Nevruz’un yeni yıl anlamına geldiğini, her ülkede farklı şekilde ancak aynı ruhla kutlandığına değindi. Güneş, “Nevruz öz ve öz Türk bayramıdır. Tüm Türk coğrafyasında ortak bir ismi vardır. Nevruz yeni yıl, yeni bir bayram. Doğanın yenilenmesi ve yeniden kendine gelişi, yeşermesidir. Nevruz kardeşlik barış bayramıdır. Türkün öz ve öz bayramı Neruz’un coğrafyası hiç mi hiç fark etmez. Kazakistan olur, Kırgızistan olur, Azerbaycan olur, Türkiye olur bir birinin gönlünde hiç bir sınırı yoktur. Bunların hepsiyle kardeşiz, biriz ve beraberiz. Nevruzla bahar gelir, çiçekler açar doğaya bir güzellik geldiği gibi, insanların gönlünde de bir bahar açar’’ şeklinde konuştu.
Çeşitli müzik gurupları ve halk oyunları ekibinin sahne aldığı programda, ünlü Kazak sanatçı Arslanbek Sultanbekov’un "Dombıra" olarak da bilinen Nogay Marşı başta olmak üzere birçok eser seslendirdi.
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