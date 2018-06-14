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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu

Olay yerinden detay

Polis Su Kanalı Sulama Kanalı Sağlık Ekipleri Direksiyon 

-Yaralının su kanalından çıkarılışı
-Olay yerinden detay

( BURSA -HD) BURSA

- Bursa'da virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu. Otomobil içerisindeki 2 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı Kaza, saat 23.30 sularında Bursa'nın Merkez Nilüfer ilçesi Altınşehir Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mert Dirikel’in kullandığı 16 AAU 743 plakalı otomobil direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu virajı alamayarak sulama kanalına düştü. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sürücü Mert Dirikel ve yolcu koltuğundaki Hasan Kalınbandır’ı otomobilden olay yerine gelen itfaiye ekipleri çıkardı. Kazada yaralanan 2 şahıs Uludağ Üniversitesi Tıp Vakültesi'ne kaldırıldı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.
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