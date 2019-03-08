Virajı alamayan otomobil dere yatağına uçtu: 1 yaralı

- Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi ağır yaralandı. İlçeye bağlı Dikkaya köyü yolunda meydana gelen kazada, köyüne çıkmak isteyen 70 yaşındaki Ahmet Eskivar virajı dönemeyerek 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Takla atarak dere yatağına kadar inen otomobil ters şekilde kaldı. Araç içerisinde sıkışan Ahmet Eskivar çevredeki vatandaşların uzun uğraşları sonucu otomobilden çıkartıldı. Olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılan Eskivar’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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