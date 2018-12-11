Virajda savrulan ticari araç yan yattı: 5 yaralı

-- Yaralıdan görüntü

-- Araçtan görüntü

-- Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-- Yoldan görüntü

-- Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- Ankara’da yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı dönemeyerek savrulan hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Yenimahalle ilçesi İvedik Mahallesi’nde gece yarısı yaşanan kazada, Anadolu Bulvarı üzerinden Kuzey Çevre Yolu istikametinde seyreden Fatih T. idaresindeki 06 KSH 50 plakalı hafif ticari araç, ASKİ Spor Salonu önündeki virajda sürücünün kontrolünden çıkarak yan devrildi. Araçta bulunan 5 kişi kazada yaralanırken, yolculardan Yüksel Ç. yan yatan aracın altında kaldı. Kazayı görenlerin ihbarıyla noktaya 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yan yatan aracın altında sıkışan Yüksel Ç.’nin bir an önce kurtarılması için seferber oldu. Yaralı halde araçtan çıkarılan şahıs, daha sonra sedyeyle ambulansa taşındı. Sağlık ekipleri, kazada yaralanan Fatih T., Mahmut T., İbrahim T. ve Gülcan T.’nin de ilk müdahalesini kaza yerinde gerçekleştirdi. Şahıslar daha sonra tedavi edilmek üzere ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle Anadolu Bulvarı'nın Çevre Yolu istikameti iki şeritli olarak ulaşıma kapandı. Yol üzerinde önlem alan polis ekipleri, araç geçişinin tek şeritten kontrollü olarak verilmesini sağladı. Kaza hakkında inceleme başlatıldı.

