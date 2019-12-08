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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Vincin altında kalan işçi feci şekilde öldü

Vincin altında kalan işçi feci şekilde öldü

-Olay yeri detayları

Polis Fabrika Polis Merkezi 

--Cesedin çıkartılması
--Detaylar
--ölen işçinin fotoğrafı

( SİVAS ) - Sivas’ta devrilen vincin altında kalan kişi hayatını kaybetti. SİVAS

- Sivas’ta devrilen vincin altında kalan kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre olay Sivas-Erzincan Karayolu üzerinde bulunan bir fabrikada meydana geldi. İşçilerin fabrikada vinç yardımı ile çatı onarımı yaptığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle H.O. kumandasındaki vinç çatının üzerine devrildi. Semin Eken (24) isimli işçi vincin selesinin altında kalarak olay yerine hayatını kaybetti. Vincin selesi ile çatıda oluşan enkazın altında kalan işçinin cesedi, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkartıldı. Olaya tanıklık eden talihsiz işçinin arkadaşları sinir krizleri geçirdi. Devrilen vincin altında kalarak hayatını kaybeden Eken’in ise askerlik görevini henüz bir kaç ay önce yerine getirdiği öğrenildi. Vinç operatörü H.O. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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