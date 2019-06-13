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13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Vinç kiralayıp çalıştıkları yol şantiyesinden 250 bin TL’lik kablo çaldılar

Vinç kiralayıp çalıştıkları yol şantiyesinden 250 bin TL’lik kablo çaldılar

Şahısların asayişten çıkarılmaları

Akalan Kamera Harekete Geç Hırsız Polis Ekipleri 

-Detay

( KOCAELİ )- Eski çalıştıkları yol şantiyesinden hırsızlık yapan 2 şahıs gözaltına alındı KOCAELİ

- Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kiraladıkları vinçle eski çalıştıkları Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinden 250 bin TL’lik bakır kablo çaldığı iddia edilen 2 şahıs, polis ekiplerince yakalandı. Kiraladıkları vinçle Kuzey Marmara Otoyolu şantiyesinden 250 bin TL’lik bakır kablo çaldığı iddia edilen 2 şüpheli polis ekiplerinin takibi sonucu gözaltına alındı. Olay 1 Haziran günü İzmit’te bulunan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmasına ait bir depoda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre S.T.(33) ve U.D.(32) bir vinç kiralayarak İzmit’te daha önce çalıştıkları otoyol inşaatına ait depoya gittiler. İşten ayrıldıklarını bilmeyen depo bekçisi ile konuşan ikili, malzeme almaları gerektiğini söyleyerek vinçle depo alanına girdiler. Alanda bulunan 250 bin TL değerindeki 1000 metrelik bakır kablo sarılı bobinleri vince yükleyen 2 şahıs olay yerinden ayrıldılar. Olayın ardından kabloların çalındığını tespit eden firma çalışanlarının şikayeti üzerine ise polis ekipleri inceleme başlattı. Depodaki güvenlik kameralarını izlemeye alan İzmit Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kabloları alan şahısların kimliklerini tespit etti. Tespit üzerine harekete geçen ekipler, Ş.T. ve U.D. adlı şahısları, İzmit Alikahya bölgesinde gözaltına aldı. Emniyete götürülen iki şahıs haklarındaki suçlamaları reddetti. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar Kocaeli Adliyesine sevk edildi.
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