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21 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Vicdansızlar sokak köpeğini vurdu... 3 yavrusu olan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular

Vicdansızlar sokak köpeğini vurdu... 3 yavrusu olan sokak köpeğini av tüfeğiyle vurdular

Veteriner hekim Melik Turhanlı’nın silahla yaralanan hayvanla olan detayları

Sokak Köpeği Röntgen Harekete Geç Ameliyat Bulduk 

- Veteriner hekim, sokak köpeği ve 3 yavrusuyla detayları
- Melik Turhanlı’nın röntgen filmi ile açıklamaları
- Veteriner Hekim Turhanlı ile röp.
- Röntgen filmi detayları
- Tedavi olan sokak köpeği ve yavrularıyla olan detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde 3 yavrusu olan sokak köpeği, av tüfeğiyle vuruldu. 150 Evler Mahallesi Sanayi Sitesi mevkiinde vatandaşlar tarafından sahip çıkılmaya çalışılan köpek, 3 yavru dünyaya getirdi. Yavrularını büyütmeye çalışan hayvanın sol arka bacağının kırıldığını fark eden mahalle sakinleri, durumu Veteriner Melik Turanlı’ya bildirdi. Turanlı, bölgeye gidip, bacağı kırılan hayvanı kliniğine götürerek tedavi altına aldı. Zavallı hayvanın çekilen röntgen filminde saçmayla vurulduğu ve bacağındaki kırıkların bu yüzden oluştuğu belirlendi. Sokak köpeğini ameliyat eden Turanlı, hayvanın sol bacağına platin taktı ve hayvanı yakından takip etmeye başladı.
Sokak köpeğinin 3 yavrusu olduğunu öğrenen Melik Turanlı, “Sahipsiz olduğunu öğrendiğimiz bu köpeğin bacağının kırık olduğunu gören bir hayvansever bize haber verdi. Son derece zayıflamış haldeki hayvanı hemen kliniğimize getirdik. Ayağındaki kırığın durumunu incelemek için röntgen çektik. Çekilen röntgende, kırığın sebebinin ateşli bir silahla yaralanmadan kaynaklandığını gördük. Hemen harekete geçerek, hayvanın kırık olan bacağına ortopedik müdahalede bulunduk. Bu işlemi yapmamızın akabinde, zavallı hayvanın yavrularının da olduğunu öğrendik. Bölgeye gidip hayvanın yavrularını bulduk. Şimdi yavrularla beraber talihsiz hayvanın bakımı devam ediyor” dedi.

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