Venezuelalıların karanlıkla mücadelesi

Venezuela’da günlerdir pek çok kentte elektrik kesintisi yaşanıyor. Okul ve işletmelerin çoğu günlerce kapalı kaldı. Halk yiyecek ve su bulmakta zorlandı. Venezuela Devlet Başkanı Maduro, son açıklamasında kesintilerden ABD’yi sorumlu tuttu ve siber saldırı düzenlemekle suçladı. Başsavcı ise söz konusu “sabotajda” Guaido’nun dahli olup olmadığı konusunda soruşturma açılmasını istedi.
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