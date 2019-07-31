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31 Temmuz 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Venezuela'da gazetelerin ölümü: 58 gazete kapandı

Venezuela'da gazetelerin ölümü: 58 gazete kapandı

Dünya genelinde pek çok gazete okuyucunun internete yönelmesi nedeniyle zor durumda. Venezuela'da ise durum daha da kötü. Hükümete eleştirel yaklaşan gazeteler, kağıt işletmelerinin devletin tekelinde bulunması nedeniyle gazete basmakta zorlanıyor. Şu ana dek ülkede 58 gazete kapandı. Üstelik bilginin hiç olmadığı kadar önemli olduğu bir dönemde.

Tekeli 

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